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«Я за тобой всегда и везде». Батраков рассказал, как его поддержала жена после перехода в «Галатасарай»

«Я за тобой всегда и везде». Батраков рассказал, как его поддержала жена после перехода в «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал, как сделал предложение своей жене Ирине Подшибякиной, а также о том, как она поддержала его после перехода в стамбульский клуб.

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