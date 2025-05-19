Магнитозависимым приготовиться: высокая вероятность бурь

Вероятность магнитной бури сегодня, 19 мая, оценивается в 60%. Геомагнитное поле планеты пока остается в относительно стабильном состоянии, но даже небольшие изменения в плотности плазменного потока могут спровоцировать нестабильность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии