Глава Херсонской ОВА Прокудин: В Херсоне повредили объект инфраструктуры

Назначенный Киевом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном режиму Зеленского городе Херсоне были серьёзно повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
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