Потенциальная неисправность в системе вентиляции операционной может увеличить риск инфицирования COVID-19

Инженеры Нью-Йоркского университета Абу-Даби (NYUAD), изучающие системы вентиляции в хирургических операционных, обнаружили, что традиционные системы вентиляции могут непреднамеренно способствовать циркуляции аэрозольных частиц, несущих патогены.
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