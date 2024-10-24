Intel смогла отменить конский штраф в $1,1 млрд, наложенный еще в 2009 году за вытеснение конкурентов - Bloomberg

Intel выиграла последний раунд судебной битвы с Европейской комиссией, еще в 2009 году наложившей рекордный антимонопольный штраф в размере €1,06 млрд (эквивалентно $1,1 млрд) за вытеснение конкурентов с рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии