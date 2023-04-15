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Следователи не стали возбуждать уголовное дело против Собчак

Следователи не стали возбуждать уголовное дело против Собчак

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак по материалам правоохранителей, которые заметили в действиях журналистки распространение недостоверной информации о государственной власти, передает ТАСС со ссылкой на представителя полиции.

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