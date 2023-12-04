Расчёт 152-мм буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б» артиллерийского подразделения Южной группировки войск уничтожает противника на Авдеевском направлении

Работая во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе в результате чего уничтожили боевые машины пехоты «Брэдли» и БМП-2, а также пехоту противника.