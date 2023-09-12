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Путин заявил, что получил развернутое письмо от Пашиняна

Путин заявил, что получил развернутое письмо от Пашиняна

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал, что получил развернутое письмо от руководителя армянского правительства Никола Пашиняна.

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Комментарии
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Валерий Сорокин
А почему Россия всегда помогать всегда армянам, то одно , то другое. Да, только потом приходится вытаскивать их из г.......... Кучка мудаков типа решают, а отвечает население всего государства.
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2 м.
Сергей Кочегаров
У меня терпения на этого &quot;армянина&quot; не хватило бы. Ай да Путин...
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2 м.
Владимир Хмыров
армянские политутки должны дуть под дудку армянского Народа!
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2 м.

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