Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал, что получил развернутое письмо от руководителя армянского правительства Никола Пашиняна.
Путин заявил, что получил развернутое письмо от Пашиняна
Комментарии
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Валерий Сорокин
А почему Россия всегда помогать всегда армянам, то одно , то другое. Да, только потом приходится вытаскивать их из г.......... Кучка мудаков типа решают, а отвечает население всего государства.
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2 м.
Сергей Кочегаров
У меня терпения на этого "армянина" не хватило бы. Ай да Путин...
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2 м.
Владимир Хмыров
армянские политутки должны дуть под дудку армянского Народа!
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2 м.
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