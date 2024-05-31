Петербуржцам напомнили, как будет работать транспорт во время ремонта «Удельной»

Для удобства пассажиров с 1 июня продлеваются трассы нескольких автобусов Завтра, 1 июня, станция метро «Удельная» в Санкт-Петербурге закрывается на капитальный ремонт, который продлится до мая 2025 года.
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