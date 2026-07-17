ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

В Ревде открыли бассейн, фонтан и вручили ключи от квартир металлургам

В Ревде открыли бассейн, фонтан и вручили ключи от квартир металлургам

РЕВДА, 17 июля, ФедералПресс. В Ревде накануне Дня металлурга открыли бассейн в санатории «Лесная жемчужина», светомузыкальный фонтан на площади Победы и вручили ключи от новых квартир работникам Среднеуральского медеплавильного завода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии