В Ревде открыли бассейн, фонтан и вручили ключи от квартир металлургам

РЕВДА, 17 июля, ФедералПресс. В Ревде накануне Дня металлурга открыли бассейн в санатории «Лесная жемчужина», светомузыкальный фонтан на площади Победы и вручили ключи от новых квартир работникам Среднеуральского медеплавильного завода.
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