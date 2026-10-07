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Пятнистая гиена: как хитрость, злоба и кумовство подняли гиен на вершину пищевой цепи?

Пятнистая гиена: как хитрость, злоба и кумовство подняли гиен на вершину пищевой цепи?

У гиен не самая лучшая репутация. Хоть сейчас люди уже знают, что гиены — не падальщики, а их матриархат — не карательная диктатура радикального феминизма, мы всё равно смотрим на хихикающих псевдособак с брезгливостью и отвращением.

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