Уоллес: Политика Нетаньяху не даст закончиться конфликту с Палестиной еще 50 лет

Политика, проводимая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, будет поддерживать нестабильность в регионе и конфликт с Палестиной еще 50 лет, заявил бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в статье для газеты Telegraph.
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