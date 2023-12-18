Уоллес: Политика Нетаньяху не даст закончиться конфликту с Палестиной еще 50 лет

Политика, проводимая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, будет поддерживать нестабильность в регионе и конфликт с Палестиной еще 50 лет, заявил бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в статье для газеты Telegraph.