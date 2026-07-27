Как частники превратили музейный экспонат в современный пулемёт

ДМП с лентоприёмником от CNC Guns custom и установленным «модератором» во время показательных стрельбКомпания-производитель оружейного тюнинга CNC Guns custom презентовала свою разработку – съёмный лентоприёмник для ДПМ (Дегтярева пехотный модернизированный).
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