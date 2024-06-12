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Спецпредставитель администрации США: Вашингтон встревоженно следит за маневрами фрегата ВМФ РФ с ракетами «Циркон» в 180 км от границ США

Спецпредставитель администрации США: Вашингтон встревоженно следит за маневрами фрегата ВМФ РФ с ракетами «Циркон» в 180 км от границ США

Специальный представитель администрации США [Белого дома] Джон Кирби сообщил о встревоженности и повышенном внимании со стороны Вашингтона к маневрам фрегата «Адмирал Горшков» ВМФ России с ракетами «Циркон» на борту.

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Комментарии
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Николай Артамонов
И про Венесуэлу забыли.Там тоже необходимо развернуть наши гиперзвуковые ракеты!!!А теперь и в Мексике выбрали Президента,который к нашей стране относится с уважением и дружеским отношением!Вот и на границе пиндосов можно устроить им &quot;хорошую&quot; жизнь.Вооружить Мексику нашим достойным оружием!!!
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13 час.
Аудрюс
Не думаю, что &quot;наш&quot;мексиканский президент пойдёт на то, что-бы пойти на стратегическое сотрудничество с Россией! А оно им надо?
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8 час.
Владимир БВН
Демократы стремятся друг к другу. Поэтому вполне естественно, что демократические ракеты &quot;Циркон&quot; хотят расположиться рядом с оплотом демократии США!!!
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6 час.

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