Спецпредставитель администрации США: Вашингтон встревоженно следит за маневрами фрегата ВМФ РФ с ракетами «Циркон» в 180 км от границ США
Специальный представитель администрации США [Белого дома] Джон Кирби сообщил о встревоженности и повышенном внимании со стороны Вашингтона к маневрам фрегата «Адмирал Горшков» ВМФ России с ракетами «Циркон» на борту.
Комментарии
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И про Венесуэлу забыли.Там тоже необходимо развернуть наши гиперзвуковые ракеты!!!А теперь и в Мексике выбрали Президента,который к нашей стране относится с уважением и дружеским отношением!Вот и на границе пиндосов можно устроить им "хорошую" жизнь.Вооружить Мексику нашим достойным оружием!!!
Не думаю, что "наш"мексиканский президент пойдёт на то, что-бы пойти на стратегическое сотрудничество с Россией! А оно им надо?
Демократы стремятся друг к другу. Поэтому вполне естественно, что демократические ракеты "Циркон" хотят расположиться рядом с оплотом демократии США!!!
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