Спецпредставитель администрации США: Вашингтон встревоженно следит за маневрами фрегата ВМФ РФ с ракетами «Циркон» в 180 км от границ США

Николай Артамонов И про Венесуэлу забыли.Там тоже необходимо развернуть наши гиперзвуковые ракеты!!!А теперь и в Мексике выбрали Президента,который к нашей стране относится с уважением и дружеским отношением!Вот и на границе пиндосов можно устроить им "хорошую" жизнь.Вооружить Мексику нашим достойным оружием!!!

Аудрюс Не думаю, что "наш"мексиканский президент пойдёт на то, что-бы пойти на стратегическое сотрудничество с Россией! А оно им надо?