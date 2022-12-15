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Медики выяснили, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Медики выяснили, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и Массачусетского технологического института установили, что женщины чаще мужчин страдают от болезни Альцгеймера из-за большого количества иммунного белка, который наносит вред мозговым связям.

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