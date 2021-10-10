Мировое обозрение

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Экономист Кущ: вся энергетическая стратегия Украины основывается на обещаниях Путина

Экономист Кущ: вся энергетическая стратегия Украины основывается на обещаниях Путина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.

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Владимир Руднев
А вот если все таки один отопительный сезон сократить транзит до минимума с с максимальной отпускной ценой,что бы скачущие на майдане и призывающие к ассоциации с евросоюзом националисты были поставлены перед фактом от кого действительно зависит тепло в их домах и квартирах,прикупят реверсный Российский газ из любимой Европы по заоблачной цене с накрутками и,а те друзья можно не сомневаться что накрутят,да призадумаются может пора прекращать эту вражду и поразмышлять над словами Владимира Путина что с Украиной можно и нужно дружить и поддерживать отношения...

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