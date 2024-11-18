Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Как писатель, он довольно-таки неплох, но как человек дерьмо изрядное.Астафьев и "ленив...
  • Александр Денисов
    Бобры, курва!, бобры...Финляндию наказал...
  • лина любимцева
    ак кто там именно сейчас проводил военные учения?... Вот они и повредили кабель, обвинять сейчас будут Россию,  чтобы...Финляндию наказал...

Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

РФ обязана объявить войну не только Украине, но и США Американские издания с мировым именем пишут, что администрация Байдена дала добро на применение американских дальнобойных ракет по "старой" территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх