Более 50 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске до конца года

Капитальный ремонт 51 многоквартирного дома проведут в Наро-Фоминске до конца года. Работы выполняются в рамках программы краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2023–2025 годы.
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