Авиакомпании уведомят пассажиров, за что с них берут деньги

Российские авиакомпании должны сформировать и утвердить свою коммерческую политику до сентября, разместив соответствующую декларацию о применяемых методах динамического ценообразования на авиаперевозки на своих сайтах.
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