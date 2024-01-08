Эту загадку про водку и советскую смекалку знатоки «Что? Где? Когда?» позорно слили. Жившие в СССР тоже не ответят!

Проверьте глубину своего ума и крепость смекалки! фото: кадр из видео игры «Что? Где? Когда?»Прелюбопытнейший вопрос выудили мы, случайно погрузившись в финальную игру осенней серии «Что? Где? Когда» более чем десятилетней давности — 2012 года.