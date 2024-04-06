«Разрушительно». На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета «Циркон» показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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