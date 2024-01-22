Вопрос о кандидате в президенты США от республиканцев практически решен - Десантис сходит с дистанции

Едва ли не основной конкурент экс-президента США Дональда Трампа в гонке за официальное выдвижение в кандидаты в президенты страны – губернатор Флориды республиканец Рон Десантис – 21 января заявил о прекращении своего участия в президентской гонке.
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