В «Бригантине» на Коптевском бульваре собирают подарки детям приграничья и бойцам

В столице до 28 февраля включительно будут работать пункты сбора подарков проекта «Москва помогает», где все желающие смогут передать посылки для участников специальной военной операции (СВО) и юных жителей новых регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии