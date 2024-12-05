Дмитрий Васильев: «МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр-2026»

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что организация продолжит свою политику в отношении допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.
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