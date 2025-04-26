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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонд Акинфеева поможет отремонтировать спортзал юным футболистам из Башкирии, Брейдо подтвердил: «Игорь очень вовлечен в то, что касается детского спорта и его развития»

Фонд Акинфеева поможет отремонтировать спортзал юным футболистам из Башкирии, Брейдо подтвердил: «Игорь очень вовлечен в то, что касается детского спорта и его развития»

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что с ними связался благотворительный фонд голкипера ЦСКА «Страна футбола» с целью помочь детской команде «Альтаир» из поселка Алексеевка в Уфимском районе.

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