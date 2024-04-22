Кержаков о гонке в РПЛ: «Любое преимущество легко растерять, одна осечка – и всё»

«Краснодар», находящийся на втором месте, отстает на четыре очка Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков считает, что ситуация в чемпионской гонке легко может поменяться, поэтому команде нельзя допускать ошибки.
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