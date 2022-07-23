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Результаты триатлона IRONSTAR 113 KALININGRAD 2022. Победители – Ярошенко и Иванова

23 июля прошли соревнования IRONSTAR 113 TRIATHLON KALININGRAD 2022 для любителей на «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 88 км велогонка, 20.

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