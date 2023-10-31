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Рамзан Кадыров призвал молодежь Дагестана не превращаться в неразумную толпу

Рамзан Кадыров призвал молодежь Дагестана не превращаться в неразумную толпу

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к молодежи Дагестана после происшествий в аэропорту Махачкалы. В беспорядках, которые произошли в махачкалинском аэропорту после прилета самолета из Израиля, принимали участие молодые люди 20-25 лет.

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Дима Качусов
Рамзан Кадыров правильно оценил ситуацию с дагестанским обществом
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