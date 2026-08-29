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Новости Липецка

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«Металлург» из Липецка начинает матч против «Спартака» в Тамбове

«Металлург» из Липецка начинает матч против «Спартака» в Тамбове

Липецкий «Металлург» сыграет против тамбовского «Спартака» в 18:00. В составе «Металлурга» выйдут Кобзев, Коротких, Чихрадзе и другие.

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