Стоимость золота упала ниже $4400 на опасениях по поводу повышения ставки в США

Стоимость золота упала ниже $4400 впервые с августа, прежде чем сократить снижение. Председатель ФРС США Кевин Уорш заявил о твердом намерении бороться с инфляцией, усилив тем самым опасения, что регулятор повысит процентную ставку.
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