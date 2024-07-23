Офицер ВС РФ: Женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом Харьковской области

Женщины-военные зафиксированы в рядах украинских войск в районе Харьковской области, по большей части их деятельность сводится к комендантской службе, а также дежурстве на постах противовоздушной обороны около города.
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