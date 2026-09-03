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Лавров признался, что был ошарашен милитаристскими амбициями Мерца

Лавров признался, что был ошарашен милитаристскими амбициями Мерца

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении вновь сделать Германию главной военной силой Европы ошарашило министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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