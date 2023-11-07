Украинский посол — о блокировании КПП в Польше: это удар в спину Украине

Посол Украины в Польше Василий Зварич прокомментировал начало блокирования трёх контрольно-пропускных пунктов на польско-украинской границе польскими перевозчиками, заявив, что этот шаг является ударом в спину Украине.
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