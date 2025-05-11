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Царьград

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Путин закрепил новые льготы для участников СВО: Это коснётся членов семей бойцов

Путин закрепил новые льготы для участников СВО: Это коснётся членов семей бойцов

У родственников военнослужащих появятся новые права, президент подписал соответствующий указ.Теперь родственники смогут бесплатно сопровождать раненых бойцов в санатории и ведомственные учреждения, куда они будут направлены для прохождения лечения и реабилитации.

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