Путин закрепил новые льготы для участников СВО: Это коснётся членов семей бойцов

У родственников военнослужащих появятся новые права, президент подписал соответствующий указ.Теперь родственники смогут бесплатно сопровождать раненых бойцов в санатории и ведомственные учреждения, куда они будут направлены для прохождения лечения и реабилитации.
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