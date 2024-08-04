Пряный овощной бульон

Готовить овощной бульон нужно заранее (за день до использования). ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 4 Лук-порей 1 штука Морковь 4 штуки Репчатый лук 2 штуки Стебель сельдерея 2 штуки Чеснок 3 зубчика Анис (бадьян) 1 штука Молотый кориандр ½ чайные ложки Молотый белый перец ½ чайные ложки Базилик 1 пучок Петрушка 1 пучок Кервель 1 пучок Зеленый лук […].
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