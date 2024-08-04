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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пряный овощной бульон

Готовить овощной бульон нужно заранее (за день до использования). ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 4 Лук-порей 1 штука Морковь 4 штуки Репчатый лук 2 штуки Стебель сельдерея 2 штуки Чеснок 3 зубчика Анис (бадьян) 1 штука Молотый кориандр ½ чайные ложки Молотый белый перец ½ чайные ложки Базилик 1 пучок Петрушка 1 пучок Кервель 1 пучок Зеленый лук […].

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