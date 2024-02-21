ФСБ заявила о задержании подозреваемого в подготовке подрыва машины в Лобне

В Лобне арестовали подозреваемого в попытке взорвать машину силовика, пишет РИА Новости. В УФСБ России по Москве и Московской области заявили, что он должен был осуществить подрыв автомобиля под заданию украинских спецслужб.
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