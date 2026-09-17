Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ряду вкладов

«Сбер» и ВТБ улучшили условия по вкладам. В Сбербанке повышение затронуло вклады на шесть и семь месяцев, в ВТБ — со сроком на 1,5 года, сообщили Frank Media в кредитных организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым