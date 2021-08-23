4 правила безопасности в лесу: рекомендации бывалой туристки

Что делать, чтобы прогулка за грибами или ягодами не обернулась неприятностями? Наш эксперт рассказывает историю из своей жизни и формулирует правила, которые помогут женщинам (и не только!) позаботиться о своей безопасности, отправляясь в лес.
Что делать, чтобы прогулка за грибами или ягодами не обернулась неприятностями? Наш эксперт рассказывает историю из своей жизни и формулирует правила, которые помогут женщинам (и не только!) позаботиться о своей безопасности, отправляясь в лес.
Свежие комментарии