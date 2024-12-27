Патриарх Кирилл запретил опальному пермскому батюшке быть священнослужителем

Пермский священник Глеб Палкин, общину которого официально запретил суд, лишен духовного сана. Соответствующий указ утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Пермской епархии РПЦ.
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