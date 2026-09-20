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Регион 29

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МФК «Водник» разгромил соперника со счетом 6:0 в стартовом матче Кубка России

МФК «Водник» разгромил соперника со счетом 6:0 в стартовом матче Кубка России

В стартовом матче турнира в Новом Уренгое архангелогородцы, обкатывавшие новых молодых игроков, повели 3:0 уже в первом тайме и не оставили сопернику шансов.

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