На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы. Об этом 16 марта сообщил источник «Известий».Как отметил пострадавший Денис Гайдомакин, инцидент случился из-за двух автомобилей, которые ехали на большой скорости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии