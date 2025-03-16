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На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП

На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы. Об этом 16 марта сообщил источник «Известий».Как отметил пострадавший Денис Гайдомакин, инцидент случился из-за двух автомобилей, которые ехали на большой скорости.

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