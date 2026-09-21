Финансист рассказал о правилах создания финансовой подушки

Финансовая подушка особенно важна семьям с ипотекой и другими кредитами. Как пишут «Известия», резерв нужен на случай потери дохода, болезни, срочного ремонта или других незапланированных расходов, когда обязательные платежи всё равно приходится вносить.
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