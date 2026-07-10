Приложения «Лукойл» и «Роснефть» перестали работать в Тульской области

«Бизнес журнал. ЦЕНТР» сообщает, что в Тульской области автомобилисты столкнулись с техническими сбоями на АЗС «Лукойл» и «Роснефть», оплата топлива через фирменные мобильные приложения временно не работает.
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