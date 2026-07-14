Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Александр Шуваев оценил оперативную обстановку в приграничье Белгородщины

Александр Шуваев оценил оперативную обстановку в приграничье Белгородщины

Вопрос безопасности Белгородской области остается приоритетом номер один. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в ходе совместного визита с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в один из пунктов дислокации добровольческого отряда "БАРС-Белгород".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии