Александр Шуваев оценил оперативную обстановку в приграничье Белгородщины

Вопрос безопасности Белгородской области остается приоритетом номер один. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в ходе совместного визита с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в один из пунктов дислокации добровольческого отряда "БАРС-Белгород".
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