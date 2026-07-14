Александр Шуваев оценил оперативную обстановку в приграничье Белгородщины

Вопрос безопасности Белгородской области остается приоритетом номер один. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в ходе совместного визита с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в один из пунктов дислокации добровольческого отряда "БАРС-Белгород".