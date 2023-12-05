В Актау акимат продолжает губить парк «Акбота»

В областном центре погибает единственный парк, предназначенный для прогулок жителей и гостей города. От густых зеленых насаждений остались жалкие крохи, а акимат продолжает делать вид, что занимается благоустройством парка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии