«Потешный двор» зовет архангелогородцев попрощаться с летом

Увлекательное мероприятие для горожан состоится в эту субботу, 24 августа, и продлится до полуночи.Расписание «Вечера в парке» опубликовали в официальном сообществе «Потешного двора» в социальной сети «ВКонтакте».
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