Царёв рассказал об исполнителях убийства Кивы и перечне целей Зеленского

Бывший депутат украинского парламента Олег Царёв рассказал «Известиям» об исполнителях убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, о перечне целей украинского лидера Владимира Зеленского и о том, что убитый знал о слежке за ним.