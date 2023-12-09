Царёв рассказал об исполнителях убийства Кивы и перечне целей Зеленского

Бывший депутат украинского парламента Олег Царёв рассказал «Известиям» об исполнителях убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, о перечне целей украинского лидера Владимира Зеленского и о том, что убитый знал о слежке за ним.
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