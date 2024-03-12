Разведка США допустила лишение Нетаньяху поста премьера Израиля

Согласно ежегодному докладу аппарата директора Национальной разведки Соединенных Штатов Америки, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может лишиться своей должности в связи с шатким положением политика и его руководства в государстве.
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