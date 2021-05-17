Ямал-Регион

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Время Ямала. Выпуск 10:00 17.05.2021г

В Тарко-Сале иномарка вылетела с дороги и перевернулась Пожароопасный сезон объявлен в ЯНАО Более 20 лесных пожаров разгорелись в Тюменской области Портящие вид дворов постройки в Муравленко будут ликвидировать Нелегальным парковкам в Губкинском объявили борьбу Жителю Салехарда грозит лишение свободы за хранение наркотиков Участники экспедиции «;Тайны Мангазеи»; преодолеют маршрут на поморском карбасе Первый Арктический запустил цикл сюжетов о лучших семьях Ямала Сразу 10 игроков покинули ямальский «;Факел»;.

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