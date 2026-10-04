Владимир Путин о конце мировой истории.

Эпиграф: «Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа пламенем о...
- Модный приговор.
- Европа пламенем о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым