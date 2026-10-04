Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Владимир Путин о конце мировой истории.

Владимир Путин о конце мировой истории.

Эпиграф: «Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом.

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